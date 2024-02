Recco, ritorna il The con il sindaco, tra dolcetti e due discorsi

Ritorna incontro tra il sindaco Carlo Gandolfo e i cittadini di Recco over 65.

Sarà un incontro per scambiare due chiacchiere tra conoscenti e scambiare idee e giudizi con il primo cittadino senza dimenticare di gustare i pasticcini e sorseggiare il “The con il sindaco”.

Dopo il successo dell’appuntamento di dicembre 2024, che ha visto grande partecipazione e interesse, il primo cittadino Carlo Gandolfo ha annunciato un nuovo incontro con i recchesi per lunedì 26 febbraio alle ore 16 nella Sala del Consiglio del Comune di Recco.

Gandolfo ha rinnovato l’invito ai cittadini senior a partecipare a questa riunione per esprimere riflessioni, opinioni e suggerimenti sulla vita della città, favorendo il rafforzamento di un rapporto diretto tra i recchesi e colloquiare con il primo cittadino. Il thè e pasticcini non mancheranno per tutti i partecipanti, serviti dagli studenti dell’Istituto alberghiero Marco Polo.

L’incontro sarà l’opportunità per ascoltare le voci degli over 65 che potranno esprimere opinioni e riflessioni quasi sempre molto sagge, anche grazie alle esperienze positive e negative vissute e subite nei primi 65 anni e più.

Chiaramente queste riflessioni che possono anche non piacere, ma costituiscono una risorsa preziosa per la comunità e per chi dovrà determinare il futuro, si spera sereno, della comunità.



«Voglio continuare sulla linea di quel dialogo costruttivo – ha affermato il sindaco Carlo Gandolfo – e aperto con tutti i cittadini, per conoscere le loro proposte e le loro critiche. L’interazione diretta è il modo migliore per capire le singole realtà, di cosa succede in città.

L’incontro dello scorso dicembre è stato molto positivo e ha fornito numerosi spunti, sui quali ho lavorato in questi mesi, alcuni risolti, altri cercheremo di pianificarli appena possibile». ABov