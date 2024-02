Recco, nasce ambulatorio per pazienti con patologie fragili e croniche

Recco, nasce nuovo ambulatorio multimediale ASL3, per pazienti con patologie fragili e croniche.

Nasce un innovativo servizio finalizzato alla presa in carico multidisciplinare di pazienti fragili e con patologie croniche, attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate quali la diagnostica rapida di laboratorio, la telerefertazione* e la telemedicina.

Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo invita i cittadini alla presentazione del nuovo ambulatorio multimediale ASL3, in programma giovedì 22 febbraio alle ore 11 nella sala consiliare del Comune di Recco.

«E’ una struttura all’avanguardia che migliorerà la qualità dell’assistenza sanitaria sul nostro territorio e che dimostra la collaborazione tra il Comune di Recco e l’ASL3 – ha dichiarato il sindaco Carlo Gandolfo – siamo lieti di ospitare l’ambulatorio che, oltre a rappresentare un esempio di innovazione e di integrazione tra i servizi sanitari, è un progetto necessario e territorialmente strategico, soprattutto per gli over 65».

Oltre al sindaco Gandolfo, interverranno Luigi Carlo Bottaro, direttore generale ASL3, Isabella Cevasco, direttore socio-sanitario ASL3, Pasquale Greco, direttore distretto 13 Levante ASL3. Sarà inoltre possibile assistere a un video con la presentazione delle attività svolte nell’ambulatorio.

*La telerefertazione, è un sistema che permette la trasmissione dei dati medici e delle immagini diagnostiche da un hub sanitario (come Farmacie, Centri Polispecialistici, Cliniche, Poliambulatori ecc.) a un medico specialista per la valutazione e la redazione del referto.

Questa tecnologia trova diverse applicazioni in numerose branche mediche, come la Cardiologia, la Dermatologia, la Pneumologia, la radiografia, l’Oftalmologia, rendendo possibile l’accesso ai pazienti di un’offerta di prestazioni davvero ampia e variegata.

Inoltre, è in grado di produrre una riduzione dei costi legati alla fruizione della prestazione diagnostica, grazie alla possibilità di evitare spostamenti e visite in strutture sanitarie diverse, rendendola particolarmente utile in tutti i contesti rurali e le aree interne. ABov