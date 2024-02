Crollo a Firenze, stessa azienda edile appaltatrice di incidente a Genova

Il recente crollo nel cantiere di Esselunga a Firenze ha sollevato preoccupazioni, soprattutto considerando che l’azienda committente e l’impresa appaltatrice sono le stesse coinvolte in un precedente incidente avvenuto presso un altro supermercato del gruppo a Genova.

Questo secondo evento, datato 10 febbraio 2023, ha visto tre operai feriti a causa del cedimento di una rampa del parcheggio destinato alla nuova Esselunga.

Le aziende interessate sono la Villata spa, l’immobiliare partecipata al 100% da Esselunga, e Aep, attività edilizie pavesi, con sede a Pieve del Cairo (Pavia).

A Genova, la procura aveva avviato un’indagine sul rispetto delle norme di sicurezza dopo che una rampa in cemento e una cancellata si sono crollate in un breve arco di tempo presso il cantiere situato in via Albertazzi.

In quel caso, fortunatamente, non ci sono state vittime, ma solo feriti.

Tuttavia, la situazione è diventata più grave quando, tre mesi dopo, un altro incidente ha visto una cancellata cadere su un lavoratore, causandogli lesioni e un ricovero in ospedale.

La procura di Genova ha quindi aperto un fascicolo per indagare sull’impresa esecutrice dei lavori e sull’ente incaricato dei controlli di sicurezza.

Dopo l’intervento delle autorità e il successivo dissequestro, il cantiere è stato riaperto.