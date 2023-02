Recco, lavori fognaria, segnaletica stradale e scarpata rocciosa

Recco, lavori scarpata rocciosa, segnaletica stradale e fognaria: Collettore fognario in via del Castello. Consegnata l’opera nei tempi previsti.

Si sono conclusi ieri i lavori, nel rispetto dei tempi stabiliti. I lavori di posa della tubazione interrata del collettore fognario in via del Castello.«I cittadini hanno dovuto sopportare inevitabili disagi in termini di viabilità ma è necessario ricordare quanto sia stato importante l’intervento che Iren Acque ha portato avanti a Recco.

Con questa opera sono state risolte situazioni critiche che causavano disagi e danni. La realizzazione del nuovo collettore fognario, infatti, contribuisce in modo significativo al risanamento ambientale». Osservano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.

Segnaletica stradale: i lavori di riqualificazione proseguono nel mese di febbraio.

Proseguono i lavori di ammodernamento e manutenzione della segnaletica stradale presente in varie zone della città, predisposti dall’Amministrazione Gandolfo e realizzati dalla Polizia Locale. «Questi interventi rientrano in un ampio programma di interventi programmati mensilmente che ci consentono di mettere ordine alla viabilità, aumentare la sicurezza stradale di pedoni e conducenti e, di conseguenza ridurre il numero degli incidenti, oltre che recuperare con il perfezionamento delle tracciature nuovi parcheggi per auto e moto». Commenta il sindaco Gandolfo.

Nelle prime due settimane di febbraio le attività hanno interessato il rifacimento della segnaletica orizzontale (strisce, attraversamenti pedonali, stalli, strisce di margine e mezzeria) lungo le strade del centro e delle frazioni tra cui piazza Matteotti (1 stallo in più per disabili), via Massone, via Assereto, via Filippo da Recco, via Roma, via della Ne, via Alpini d’Italia, via G. E Massone.

E’ stata posta attenzione in particolare ai pedoni concentrandosi sul rifacimento degli attraversamenti pedonali in via Filippo da Recco (tracciando rallentatori ottici), via Massone, via Marconi, via Martiri di Nassyria, nei pressi delle scuole, via Amalfi, via Fiume, via Liceti, via Monsignor Ferrari. Per quanto riguarda la segnaletica verticale, sono state collocate limitazioni al transito per i veicoli pesanti in via Nostra Signora del Fulmine. Inoltre sono stati posizionate transenne parapedonali in via Ippolito d’Aste all’altezza della rotatoria.

Pronti a partire con i fondi Pnrr i lavori di messa in sicurezza della scarpata rocciosa a monte di via Verzemma.

L’intervento, molto atteso dalla cittadinanza e finanziato tramite i fondi del Pnrr per un totale di euro 60mila, prevede “un’azione di ricucitura e rinforzo dell’ammasso roccioso, mediante messa in opera di rete armata in aderenza ed associata chiodatura con ancoraggi passivi con barre d’acciaio inserite perpendicolarmente agli strati della roccia.

I fondi del Pnrr ci permettono di realizzare progetti per arginare il rischio delle frane. Si eseguenno ulteriori rinforzi della scarpata rocciosa nei tratti adiacenti a quelli già messi in sicurezza. Con il prezioso sostegno delle risorse provenienti dall’Europa tuteliamo la sicurezza dei cittadini. Migliorando la qualità della percorribilità delle strade e, come nel caso di via Verzemma. Diamo completamento alle opere già realizzate». Commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo. Il transito veicolare sarà garantito anche durante le lavorazioni, pertanto non sono previste chiusure della strada. ABov