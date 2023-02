Brutto incidente in via Giacometti scooter a terra

Brutto incidente, poco fa, in via Giacometti all’altezza di via Giuseppe de Paoli.

Ancora poco chiara la dinamica. Un maxi scooter, un Burgmann 600 grigio, è entrato in contatto con un’auto, un’utilitaria Renault che stava per effettuare una svolta verso la via Giuseppe de Paoli ed è finito a terra.

Lo scooter, che procedeva nella stessa direzione di marcia, è scivolato per una quindicina di metri.

Sul posto i mezzi di soccorso e la polizia locale.

La persona alla guida dello scooter, un 64enne, è stato soccorso e trasportato al San Martino in codice giallo.

