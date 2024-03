Recco, il nuovo waterfront acquista sempre più la forma reale.

Recco, sulle spiagge i lavori proseguono e nuovi progetti sono già iniziati. Gli interventi di riqualificazione dell’asse del lungomare Bettolo proseguono e prende forma il nuovo disegno e le nuove forme di destinazione dell’ intero waterfront unendosi al centro di Recco.

Con l’insediamento del nuovo assessore ai lavori pubblici, Sara Rastelli, è stato dato un nuovo impulso all’ambizioso progetto di riqualificazione della costa.

Per il dragaggio e il ripascimento della spiaggia centrale e quella dei Frati i lavori sono partiti all’inizio della settimana, (11-15 marzo). E’ stato fatto un investimento di 500mila euro, fondi ottenuti dal Ministero della Protezione Civile attraverso la Regione Liguria.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Recco è quello di dare una nuova veste all’area compresa tra il torrente Recco, via Assereto, via San Francesco e la spiaggia, con un importo totale di 3.342.000 euro.

«Per essere completo, il rinnovamento dell’intero waterfront ha necessità anche di una riqualificazione analoga della spiaggia. Che va rinnovata per essere integrata con il nuovo disegno del lungomare e soprattutto per intercettare le nuove esigenze e le nuove funzioni.

Questo sarà un vanto per la città e un’attrazione per i visitatori. Trasformare il waterfront è una sfida per la città, per il futuro di Recco e per l’intera comunità.» Precisano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli. ABov