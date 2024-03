Per la Sanremo puntiamo su Bettiol Ganna e Milan

IMPERIA. 15 MARZ. Dopo il successo alla Milano-Torino di Alberto Bettiol sono aumentate le speranze per il ciclismo italiano di ben figurare domani nella classicissima di primavera, la Milano- Sanremo che vedrà il meglio del ciclismo mondiale cimentarsi sulle strade della Riviera. Oltre a Bettiol (che sarà al via col n. 71) i tifosi italiani sperano anche in Filippo Ganna (partirà col n. 91, secondo alla Sanremo l’anno scorso) e Jonathan Milan (n. 126, quest’anno già con tre successi all’attivo, tra i quali due stupende volate alla Tirreno-Adriatico). E’ su questi tre campioni che il ciclismo italiano punta nella speranza di una giornata di gloria dopo ben cinque anni di attesa dall’ultimo successo con Vincenzo Nibali.

Grande favorito però è Mathieu Van der Poel che partirà con il numero 1 avendo vinto la passata edizione della corsa che è giunta alla 115esima edizione. Il via quest’anno verrà dato a Pavia dove questo pomeriggio alle 16 e 30 ci sarà la presentazione delle squadre. Al via atleti di 30 nazioni: la pattuglia più ampia è quella italiana con 38 partenti, seguita da Belgio (17 concorrenti), Francia (15), Olanda (11), Australia (10), Danimarca, Germania e Norvegia con 9, Gran Bretagna (8) etc.

Fra i favoriti oltre al citato Van der Poel, Tadej Pogacar (al via col dorsale 211) dominatore della Strade Bianche e tanti campioni già vincitori della classica monumento di apertura: Alexander Kristoff (correrà col 221 e vincitore della corsa nel 2014), Arnaud Démare (al via col n. 11, già vincente a Sanremo nel 2016), Michal Kwiatkowski (n. 93, vincitore nel 2017), Julian Alaphilippe (n. 151, primo nel 2019), Jasper Stuyven (n. 127, primo a Sanremo 2021) e Matej Mohoric (n. 241 vincitore nel 2022).

Infinito invece il numero di outsider per questa corsa che, se combattuta, può fare selezione, ma che potrebbe anche concludersi con una volata; questi alcuni dei tanti nomi: Philipsen (n.7), Velasco (21), Lutsenko (25), Bonifazio (51), Sbaragli (56), Naesen (61), Pidcock (95), Gyrmay (101), Fulgsang (113), Pedersen (121), Campenaerts (133), Cimolai (141), Asgreen (152), Moscon (155), Ewan (171), Matthes (175), Laporte (191), Kooij (192), Trentin (201), Hirschi (213), Ulissi (217), Abrahamsen (222), Caruso (243) e Wright (247). La corsa attraverserà ben 19 comuni in provincia di Savona prima di avviarsi verso quella di Imperia: l’arrivo è previsto a Sanremo dalle 16 e 45 in poi.

CLAUDIO ALMANZI