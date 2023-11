Recco, il libro “Le Quattro Province a tavola. Storie di tradizioni culinarie” presentato in sala Polivalente martedì 28 novembre, ore 18.

Patrizia Ferlini, architetto, blogger e chef, originaria dell’ Oltrepò Pavese, ma ligure per amore, presenta il suo primo libro “Le Quattro Province a tavola – Storie di tradizioni culinarie” martedì 28 novembre alle ore 18, presso la Sala Polivalente di Recco.

Un viaggio nel cuore dell’Appennino ligure, nel luogo geografico dove si incontrano le province di Alessandria, Genova, Pavia e Piacenza. Attraverso aneddoti, curiosità e ricette, l’autrice racconta tradizioni e piatti di origine contadina di questo territorio.

«Questo libro non vuole essere un manuale di cucina suddiviso in base alla zona di provenienza, ma un modo per racchiudere tutti quei prodotti e quelle preparazioni che accomunano il territorio delle Quattro Province.

Nomi differenti, piccole variazioni, ma pur sempre un’origine contadina comune». Spiega Patrizia Ferlini che dialogherà con Riccardo Ferrarini Finetti.

L’evento è patrocinato dal Comune di Recco, con l’organizzazione di Pro Loco e libreria Capurro. «Recco è una città che ha fatto della cultura gastronomica un simbolo, grazie alla famosa focaccia col formaggio igp.

Con questo libro abbiamo l’opportunità di scoprire ricette tradizionali di una cucina antica e di conoscere quali piatti sono andati perduti e quali ancora sono presenti sulle nostre tavole». Afferma il sindaco Carlo Gandolfo. ABov