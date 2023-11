Dj spezzina al Tour Music Fest di S. Marino

La Spezia – Anche una Dj della Spezia, selezionata dalla pertinente commissione artistica fra le circa 20.000 candidature arrivate da ogni angolo d’Europa, alle finali del “Tour Music Fest 2023-The European Contest” in programma a San Marino dal 27 Novembre al 2 Dicembre prossimi.

Rosaria Giudice, in arte “Ross Roys”, è stata scelta difatti dopo apposite audizione on-line ed esibizione a Milano per partecipare alla fase finale di questo concorso musicale europeo aperto a: cantanti, autori, musicisti, band, rapper e dj emergenti, Una manifestazione nata nel 2007 in Italia e presto divenuta evento internazionale. Partner istituzionali ivi la Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio per il Turismo della Repubblica di San Marino. Fra i premi in palio pure una borsa di studio negli Stati Uniti e un contratto di sponsorizzazione da 10.000 euro.

Venendo alla Dj Producer spezzina, iniziatasi alla musica come percussionista, Rosaria s’è quindi appassionata alla musica elettronica intraprendendo gli studi con il Maestro Giuliano Palmieri alla Live Music Academy di Sarzana; poi allo Studio Simonazzi di Parma e infine alla Tenax Academy di Firenze.

Varie successivamente le sue esperienze professionali specie in Toscana e a Ibiza, in più occasioni ha diviso la “consolle” con Roland Brant e Francesco Zappalà, con voce di Roberto Francesconi.

Nel 2018 la Giudice inizia a pubblicare le sue tracce Take e Zwong con l’etichetta K-noiz, seguite negli anni successivi da…Waves con Dvs Records, Liz e Wind con K-noiz, un remix di Waves fatto da Luca Guerrieri pubblicato su Dvs Records e un remix di Wind fatto da Anthony M. su K-noiz. Nel 2019 ottiene la “residency” del Fusion Club a Marina di Massa.

Nel 2021, ella apre una propria etichetta “Ross Roys Records” e come tale pubblica My Heartbeat, Now It’s Time, Flying Higher, To the party, You, Rebirth, Sunrise, Shake, Why?, Hey Dai, Into the Storm, After Time, Anymore, Now It’s Time e Anymore. Now it’s time e Anymore sono state masterizzate nello studio viareggino “House of Glass” di Gianni Bini. Nello stesso anno lei allestisce uno show trasmesso su Youtube, in 16 puntate, con dj e artisti vari dal titolo “@The Window” (https://youtu.be/jo02aV25Yho). Da qualche mese Ross Roys suona in serate techno organizzate da “Bay Staff”.

Infine eccoci qunidi alla grande occasione nella Repubblica del Titano. Appuntamento, in Sala Little Tony, appunto il 27.