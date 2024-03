Recco, Franco Senarega svela il suo futuro politico e pensa alle nuove elezioni.

Franco Senarega, dopo tanti anni di attività politica e militanza nella Lega e aver ricoperto incarichi nei vari assessorati, ha scelto di aderire ad una nuova unione di politici che hanno lasciato la Giunta comunale del Comune di Recco. In città molti si chiedono le ragioni di questo gesto e quali impatti avrà sul futuro della politica recchese.

«Recco è la città in cui sono nato e in cui vivo. In tanti anni di attività politica, ho sempre traguardato il bene comune. Pertanto, in coerenza al mio sentire e a un percorso maturato progressivamente nel tempo, ho deciso di aderire al Gruppo Impegno per Recco». Con queste parole Senarega spiega le sue scelte.

Perché lasciare un partito affermato per seguire un gruppo formato qualche mese fa?



«Non ho lasciato la Lega dove sono politicamente nato e dove continuo a riconoscermi. La scelta più semplice sarebbe stata quella di continuare a sostenere l’Amministrazione Gandolfo. Il mio partito mi avrebbe sostenuto e assecondato nelle mie ambizioni di amministratore nella squadra di governo della città di Recco».

Però il partito dove lei ha militato ed operato per tanti anni l’ha sospesa o hanno solo ventilato di sospenderla?

«Mi hanno sospeso. Comprendo la posizione del segretario provinciale e di quello regionale che devono trovare l’equilibrio politico in un territorio ampio. La mia è stata una scelta ponderata e dettata dal cuore e dalle mie volontà di amministratore e politico».

Come hanno reagito i suoi colleghi di partito a Recco?

«La mia decisione non è stato il frutto di un “colpo di testa” come l’ha definito il segretario cittadino del mio partito. In questi anni l’attività dei singoli componenti dell’Amministrazione è stata messa in disparte dall’egemonia del sindaco di Recco, perciò non riesco a comprendere questi commenti.

Il mio “disagio” con all’attuale Amministrazione reccese si è reso evidente già ad inizio 2022, quando ho rimesso le deleghe a Viabilità e Sicurezza. Lo spirito che ha animato questa mia scelta rispecchia la mia coerenza dell’ascolto attivo del territorio e il perseguimento costante di priorità condivise, anche quando le idee sono diverse».

Come avrebbe voluto continuare ad amministrare con le sue provate competenze?

«Ritengo che l’attività amministrativa di un Comune debba essere condivisa e socializzata con chi ha responsabilità amministrativa del singolo assessorato e anche con i cittadini».

Il nuovo gruppo a cui Lei si è unito, cosa propone e come pensa di essere utile?

«Desidero mettere a disposizione la mia esperienza per un progetto nuovo, dove le istanze differenti non rappresentino un problema, ma una ricchezza da utilizzare per costruire un futuro migliore per la collettività». Antonio Bovetti