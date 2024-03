Recco e Ponte di Legno, i giovani rafforzano il gemellaggio

La giornata dedicata ai giovani rafforza il gemellaggio tra Recco e Ponte di Legno.

La prima giornata della delegazione recchese a Ponte di Legno è stata interamente dedicata ai più piccoli. I componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi questa mattina hanno svolto un’attività nella scuola primaria locale.

Qui, i bambini, sotto la supervisione dei membri del Comitato per il Gemellaggio e dei ragazzi di Recco, hanno imparato l’arte di intrecciare le palme in vista della prossima domenica.

Ecco i nomi dei componenti il C.C.R: Edoardo Benvenuto, Lorenzo Rellini, Lampugnani Teresa, Francesco Piromalli, Chiara Shmilli, Endrina Emini, Caterina Radici. Vincenzo Loi, Diego Urracci (consiglieri).

Cristiano Capurro (segretario), Nicolò Gabarra (sindaco). Aurora Piscioneri (vicesindaco); con le insegnanti Roberta Balestri e Monica Gardella.

«Grande soddisfazione per la bella atmosfera che si è creata – ha dichiarato il sindaco Carlo Gandolfo – per la grande amicizia e la disponibilità che ci sta dimostrando la comunità dalignese.

Elementi che sono poi le fondamenta per mantenere e incrementare sempre di più il gemellaggio, nato 68 anni fa, tra le nostre comunità, partendo dalle giovani generazioni, che sono quelle su cui bisogna puntare. E a me, personalmente, piace puntare e rinnovare, guardando ai giovani, in tutti i settori».

«Anche Maria Pia Razeto, presidente del Comitato per il Gemellaggio, si è detta particolarmente contenta di come sta procedendo la permanenza a Ponte di Legno:

Insegnare l’intreccio delle palme non è solo un gesto simbolico di pace, ma anche un’abilità che noi volontari stiamo tramandando per mantenere il patrimonio di tradizioni della nostra comunità». ABov