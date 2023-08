Recco, alla N. S. Suffragio fuochi e alzabandiera dei bambini

Recco, Nostra Signora del Suffragio accolta dai 21 colpi, alzabandiera dei bambini sul ponte Lei dedicato.

Recco, sabato 26 agosto, ore 19, si terrà la cerimonia di accoglienza dell’Arca di Nostra Signora del Suffragio sul sagrato del Santuario e l’ingresso della Madonna nel tempio.

Il saluto dei Quartieri e il momento di preghiera segnerà l’inizio delle celebrazioni religiose che proseguiranno fino all’8 settembre, momento clou dei festeggiamenti. La Suffragina sarà accolta dai solenni 21 colpi successivamente, sul ponte a lei intitolato, i bambini eseguiranno l’alzabandiera.

«Anche quest’anno, 199° dall’Incoronazione di Nostra Signora del Suffragio, celebreremo la nostra Patrona per ben 4 giorni che culmineranno nelle giornate del 7 e 8 settembre. Tutto è pronto – dice il sindaco Carlo Gandolfo – per la nostra tradizionale Sagra del fuoco che chiuderà l’estate e ci preparerà all’arrivo dell’autunno.

Accoglieremo migliaia di turisti ansiosi di assistere ai fuochi d’artificio sparati dai sette quartieri ma siamo anche pronti a rivolgerci con grande devozione e partecipazione alla nostra Suffragina, a cui tanti anni fa la città di Recco si è affidata per trovare la forza di guardare al futuro».

In occasione dello spettacolo dei 21 colpi, dalle ore 18 e fino al termine della manifestazione è interdetta alla circolazione pedonale e veicolare via della Né, sull’area della in prossimità del “cisternone” di Collodari. ABov