Quali sono le scommesse ippiche?

La passione per le corse dei cavalli è intramontabile e le scommesse ne sono una parte importante. Con i migliori bookmaker, è possibile scegliere tra diverse scommesse ippiche.

È possibile selezionare il tipo di scommessa direttamente sulla pagina dell’evento e piazzare la puntata selezionando la quota desiderata.

In questo articolo daremo un’occhiata ai diversi tipi di mercati delle scommesse.

Le diverse scommesse ippiche

Ci sono molte opzioni di scommessa tra cui scegliere. Vediamo di seguito le più comuni.

Scommessa su vittoria/piazzamento

Per questo tipo di scommessa si hanno a disposizione diverse opzioni oppure si può puntare che il cavallo finisca in una posizione compresa in un certo intervallo.

Ad esempio, se volete scommettere sul cavallo Carlo Magno nella corsa al trotto a Roma, avete 3 possibilità per farlo:

Scommessa sul vincitore. Sarete pagati se il cavallo finisce la corsa per primo.

Scommessa 1-2. Sarete pagati se il cavallo terminerà la corsa in una delle prime due posizioni.

Scommessa 1-2-3. Sarete pagati se il cavallo completerà la corsa in una delle prime tre posizioni.

Per alcune corse, oltre alla scommessa sul cavallo vincente, sono disponibili quote solo per 1-2 posti, mentre per altri eventi è possibile scommettere fino a 1-4 posti.

Ovviamente, più ampio è il margine di errore, più basso è il valore delle probabilità.

Scommessa accoppiata

In questo caso, l’obiettivo è individuare i due cavalli che completeranno la corsa nelle prime due posizioni.

Ad esempio, supponiamo che nella corsa al trotto di Angers si voglia scommettere sui cavalli Hansford e Harry D’Ivy.

A questo punto avrete due opzioni:

Accoppiati in qualsiasi ordine, cioè la scommessa sarà pagata se i due cavalli finiscono la corsa nelle prime due posizioni, indipendentemente dall’ordine. Accoppiati in un ordine fisso, vale a dire che la scommessa sarà pagata se i due cavalli completano la corsa nell’ordine di arrivo su cui si è scommesso.

La scommessa accoppiata in un ordine fisso ha quote più alte ma è più difficile da valutare.

Scommessa trifecta

Uno dei tipi più comuni di scommesse ippiche. In questo caso, bisogna indovinare quali cavalli si classificheranno tra i primi tre.

Ad esempio, immaginiamo che nella corsa ad handicap per cavalli di 4 anni e oltre a Milano si voglia scommettere sui cavalli Amazing Lady, Ariadeno e Bella Idea. In questo caso, come per la scommessa sull’accoppiata, avrete due opzioni:

Trifecta in qualsiasi ordine, cioè scegliete i cavalli e la scommessa sarà pagata se finiscono nelle prime tre posizioni, indipendentemente dall’ordine di arrivo. Trifecta in ordine fisso, cioè dovrete selezionare l’ordine di arrivo dei tre cavalli e la scommessa sarà pagata se i tre cavalli completeranno la corsa nell’ordine di arrivo su cui avete puntato.

La scommessa trifecta in ordine fisso è particolarmente interessante e, data la difficoltà di indovinare il risultato, le quote offerte sono elevate.

Scommessa testa a testa

Questo tipo di scommessa è completamente diverso da quelli sopra citati. A differenza delle altre, in cui bisogna cercare di indovinare il cavallo vincente o quelli piazzati nelle prime posizioni, in questo caso si scommette sullo scontro tra due cavalli selezionati.

Per esempio, supponiamo che nella gara di galoppo di Nottingham ci siano quote testa a testa per Yaxeni contro Quickthorn.

In questo caso, dovrete semplicemente selezionare uno dei due cavalli, e la scommessa sarà pagata se il cavallo selezionato completerà la gara in una posizione migliore rispetto al suo rivale.

Si ha la possibilità di effettuare una scommessa singola selezionando tra le varie scommesse ippiche disponibili, oppure si può puntare su diversi risultati con scommesse singole o moltiplicate, attraverso il pratico totalizzatore e i sistemi.

Statistiche avanzate

I migliori bookmaker offrono un numero incredibile di statistiche a vostra disposizione per aiutarvi a scegliere consapevolmente la vostra scommessa.

È possibile, ad esempio, accedere all’archivio dei risultati e vedere tutti i risultati ottenuti dai vari cavalli e dai guidatori o fantini nelle corse dei giorni precedenti.

Per ogni cavallo è presente una scheda tecnica con informazioni dettagliate sia sull’allevamento del cavallo sia sui risultati delle corse precedenti con posizione di partenza e di arrivo, e le relative quote