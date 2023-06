WindWhisper si aggiudica la VO65 Sprint Cup di The Ocean Race

WindWhisper Racing Team è arrivata questa mattina alle ore 12:27:52 sulla linea del traguardo di Genova.

Alle ore 13 circa è arrivata sui moli del Waterfront di Genova accolta dall’entusiasmo di tanti appassionati e curiosi battendo il resto della flotta con un margine enorme.

La barca polacca ha tagliato il traguardo in soli sei nodi di vento con un tempo di 10 giorni 23 ore 17 minuti e 52 secondi.

Poiché il resto della flotta deve ancora percorrere più di 100 miglia con venti molto leggeri, WindWhisper potrebbe vincere la tappa dall’Aia a Genova con oltre 18 ore di vantaggio.

Con lo skipper Pablo Arrarte (ESP) impossibilitato a partecipare all’ultima tappa, il ruolo di skipper è stato affidato a Daryl Wislang (NZL), già vincitore di due edizioni della regata.

“È una sensazione incredibile arrivare qui – ha detto lo skipper Daryl Wislang – sono felice di far parte del team e ho avuto la fortuna di prendere il timone per l’ultima tappa”.

La responsabilità di decisioni così importanti ricade sempre sul navigatore, quindi Aksel Magdahl (NOR) si è giustamente guadagnato il merito delle sue scelte coraggiose sul campo di regata. “Abbiamo dovuto fare una scelta difficile in Mediterraneo, perché le altre barche erano a più di 100 miglia di distanza”, ha detto Magdahl, che ha scelto di continuare a guardare in avanti piuttosto che giocare una più tradizionale partita difensiva per coprire l’avversario.

Magdahl si aggiudica anche il premio del navigatore, il Vasco da Gama Mirpuri Foundation Prize per aver superato per primo la linea dei 37 gradi di latitudine nord.

Date le previsioni, l’orario previsto per le imbarcazioni rimanenti è molto incerto, ma la stima migliore rimane martedì mattina ora locale.

Ecco QUI il tracker per sapere tutto in tempo reale

