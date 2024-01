Presunti abusi su bambini, Oppedisano condannato a 2 anni

Corrado Oppedisano, ex segretario regionale del Partito socialista in Liguria ed ex funzionario amministrativo della Regione, accusato di presunti abusi sessuali su cinque bambini, è stato condannato a due anni.

La pm genovese Gabriella Dotto ieri aveva chiesto la condanna a cinque anni di reclusione.

Il tribunale gli ha concesso le attenuanti, compresa la lieve entità del fatto.

Oppedisano usufruirà anche della sospensione condizionale se frequenterà per un anno un corso di recupero fra quelli introdotti dalla legge sul cosiddetto Codice Rosso per gli autori di violenze sessuali, stalking o maltrattamenti in famiglia.

La condanna vede anche l’interdizione perpetua da uffici e ruoli di tutela, curatela e amministrazione di minori e da tutti quei ruoli privati e pubblici che lo possano portare in luoghi a prevalenti frequenza di minori, nonché l’interdizione per la durata della pena dai pubblici uffici.

I fatti risalgono al 23 aprile 2022 quando quattro minorenni, entrano nel locale dove Oppedisano ha una associazione.

Qui, secondo il loro racconto, l’ex segretario Psi, li avrebbe palpeggiati.

Da parte sua Oppedisano ha sempre sostenuto che si sia trattato di un equivoco.

Dopo le denunce dei genitori un’altra minore si era presenta alla polizia.

Oppedisano era anche finito ai domiciliari, misura declassata a divieto di avvicinamento alle vittime.