Presentazione del libro Breve storia della letteratura francese di Ida Merello

Mercoledì 6 marzo, alle ore 17, presso la Biblioteca Universitaria di Genova – Via Balbi 40, si terrà un evento imperdibile dedicato alla ricchezza della letteratura francese.

La letteratura di questa nazione è riconosciuta come una tra le più ricche, affascinanti, gloriose e influenti di tutta la civiltà occidentale e mondiale.

Il volume di Ida Merello, edito dalla prestigiosa Piccola Biblioteca Einaudi, rappresenta un’opportunità unica di esplorare questo vasto patrimonio letterario.

Ciò che rende speciale questa opera sono due opzioni fondamentali e convergenti: da un lato, l’autrice concede ampio spazio agli autori, ai temi e alle estetiche dell’Ottocento e del Novecento, più vicini alle esigenze didattiche e alla sensibilità dei lettori contemporanei. Dall’altro, rilegge anche le epoche più remote e canonizzate, tenendo particolarmente conto del gusto contemporaneo.

In altre parole, se Rabelais o Molière continuano a suscitare il nostro interesse, non è necessariamente per le stesse ragioni che li rendevano amati dai loro contemporanei o dai lettori delle epoche successive.

Questo concetto si estende anche ad autori più vicini a noi. L’approccio di Ida Merello invita i lettori a leggere i testi senza lasciarsi influenzare dalle varie correnti del momento, ma ad avvicinarsi semplicemente a opere che riescono a parlare direttamente al cuore del lettore.

La letteratura francese è una storia di piacere fatta di pagine preziose, e Merello si impegna a far cogliere al pubblico i rapporti nascosti e le dinamiche storiche che hanno favorito la nascita di autentici capolavori.

Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di dialogare direttamente con l’autrice, Ida Merello, oltre che con Nicola Ferrari, Professore associato del Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo – DIRAAS, e Stefano Verdino, già docente all’Università di Genova, direttore di Nuova Corrente e condirettore di Resine, e ex-redattore de Il Verri.

La moderatrice dell’incontro sarà la giornalista Francesca Camponero.

Per maggiori informazioni e per confermare la partecipazione, è possibile contattare il numero telefonico 010 2546431 o inviare un’e-mail a bu-ge.eventiculturali@cultura.gov.it.