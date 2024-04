Pra’, incidente tra auto e ambulanza con a bordo donna incinta

Tutti sono stati portati all’ospedale di Voltri

Questa mattina a Pra’, poco prima delle 7, all’altezza dell’uscita del casello autostradale della A10 un’auto ed un’ambulanza sono entrate in contatto per cause ancora in fase di accertamento.

A bordo del mezzo di soccorso una donna incinta che è stata spostata su una nuova ambulanza della Croce Verde Pugliese e trasportata in codice giallo all’ospedale di Voltri per accertamenti. Sul posto anche l’automedica Golf 5.

Due persone presenti sull’altro mezzo coinvolto, sono state trasportate a, loro volta, all’ospedale di Voltri tramite un’ambulanza della Croce Verde Praese in codice giallo.

Si sono registrati disagi per il traffico. Sul posto è intervenuta la polizia locale.