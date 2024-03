Pra’, 41enne romeno picchia ex compagna: arrestato dai carabinieri

La scorsa notte a Genova Pra’ i carabinieri hanno arrestato un 41enne romeno per lesioni e violazione della misura emessa a suo carico proprio al fine di impedirgli di avvicinarsi alla ex compagna.

I militari sono intervenuti a seguito di una chiamata al 112 da parte della donna straniera, la quale ha segnalato che il suo ex compagno, destinatario del provvedimento del divieto di avvicinamento alla sua persona in quanto già protagonista in passato di diversi episodi di violenza nei suoi confronti, l’aveva di nuovo aggredita per motivi di gelosia.

La vittima aveva appena avuto un incontro chiarificatore con il 41enne violento, che nel corso del colloquio ha cominciato a picchiarla.

Tuttavia, lei è riuscita a sottrarsi alla violenza dell’ex compagno, riuscendo a raggiungere l’abitazione dei vicini e a contattare il numero unico di emergenza 112.

L’aggressore è stato poi bloccato dai carabinieri, tempestivamente intervenuti.