Portofino, corse extra sulla linea 782 nella notte di Capodanno.

La società Amt Genova in collaborazione con il Comune di Portofino nella notte di Capodanno, oltre al normale servizio programmato metterà a disposizione alcune corse aggiuntive e gratuite della linea 782.

Le corse, gratuite per l’utenza partiranno da piazza Vittorio Veneto a Santa Margherita Ligure per Portofino alle ore 1.15 e 1.45, mentre da Portofino per piazza Vittorio Veneto partiranno alle: 1.00, 1.30 e 2.00.

Gli orari sono consultabili al seguente link: https://www.amt.genova.it/amt/trasporto-multimodale/linee-bus-provinciali-old/tigullio-occidentale/portofino/

