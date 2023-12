Amt Genova, firmato preliminare d’acquisto dell’area Guglielmetti

Amt Genova, firmato preliminare d’acquisto l’area della Guglielmetti. Il sito torna a servizio del trasporto pubblico.

Nel pomeriggio di oggi 29 dicembre 2023 è stato, sottoscritto il preliminare d’acquisto per con l’attuale proprietaria Talea Società di Gestione Immobiliare SpA. E’ stato compiuto un altro importante passo nel grande progetto di rivoluzione della mobilità pubblica genovese.

A fronte di un investimento di 9 milioni e 250.000 euro, ad Amt Genova andranno 17.200 metri quadrati. Finanziamenti che verranno adibiti a deposito e officina e che si aggiungeranno alle altre infrastrutture della Valbisagno. La rimessa di Gavette e la nuova officina di Staglieno che diventerà il nuovo polo manutentivo aziendale. Il tutto nell’ambito del progetto 4 assi che cambierà completamente il volto del trasporto pubblico metropolitano.

L’investimento per l’acquisto della Guglielmetti prevede una quota di 5 milioni e 500.000 euro che rientrano nei 471 milioni di euro derivanti dal complessivo finanziamento PNRR destinato al progetto 4 Assi e la restante parte finanziata da Amt.

Il vicesindaco e assessore al Coordinamento Pnrr Pietro Piciocchi spiega nei dettagli.

«Oggi si conclude un’operazione molto complessa e strategica per l’intera città. Abbiamo potuto finalizzare anche grazie ai finanziamenti del Pnrr. Con questo risultato, oltre a rafforzare la nostra società di trasporto pubblico. Inserire un fondamentale tassello nel quadro dei 4 Assi. Recuperiamo e restituiamo al servizio pubblico un bene molto consistente che si trovava, ormai da anni, in una condizione di totale abbandono».

«L’acquisto dell’ex officina Guglielmetti è un’operazione strategica che rientra nel nostro piano di ammodernamento delle rimesse AMT della Valbisagno, inserito a sua volta nel grande progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale. L’edificio sarà oggetto di poderosi lavori di restyling che ne consentiranno la trasformazione in un polo, non solo logistico, al servizio del futuro Asse Centro e non solo, visto che potrà essere di supporto a servizio anche alle altre partecipate. Si tratta di un importante intervento di rigenerazione urbana ed efficientamento del nostro servizio di TPL» L’assessore comunale alla Mobilità integrata e Trasporti Matteo Campora ha dichiarato.

«Quella realizzata oggi è un’altra tappa importante del grande progetto di rivoluzione della mobilità pubblica metropolitana genovese. Una tappa che siamo molto orgogliosi di aver segnato come azienda insieme al Comune perché si tratta dell’acquisizione di un’area strategica, funzionale al progetto 4 Assi e che restituisce al trasporto pubblico uno spazio fondamentale per ospitare e manutenere i mezzi elettrici che saranno la cifra distintiva della nuova Amt». Sottolinea Ilaria Gavuglio, presidente Amt Genova.

Il nuovo deposito di Guglielmetti, come dichiarato dal consigliere metropolitano ai Trasporti, Claudio Garbarino:

«Non solo sarà strategico per la Valbisagno ma sarà funzionale anche allo sviluppo della mobilità delle vallate dell’entroterra e delle riviere di Ponente e Levante che beneficeranno del progetto 4 Assi in una visione veramente integrata del trasporto pubblico a livello metropolitano.

Questa amministrazione dimostra ancora una volta di voler solidamente investire sul trasporto pubblico e di farlo riacquisendo strutture fondamentali per realizzare il disegno complessivo di una nuova mobilità sostenibile caratterizzata da un aspetto fondamentalmente virtuoso sia sul fronte ambientale, grazie all’abbattimento degli inquinanti con tutto il sistema elettrico, sia sul fronte dell’efficacia del servizio». Conclude il consigliere metropolitano ai Trasporti, Claudio Garbarino.

