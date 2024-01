Porto Antico, riaperta al pubblico l’Isola della chiatte

Sabato la forma del vento: aquiloni in volo al Porto Antico

Il Porto Antico di Genova celebra il ritorno del suo spazio più romantico e suggestivo con la riapertura dell’Isola della Chiatte, dopo significativi lavori di ristrutturazione avviati lo scorso settembre.

San Giorgio del Porto, operante presso il bacino numero uno del Porto di Genova, ha completato interventi di manutenzione straordinaria su sette scafi, pavimentazioni e arredi dell’isola. Inizialmente ideata da Renzo Piano per il G8 del 2001 e intitolata al grande musicista Luciano Berio, l’isola è composta da sette chiatte ormeggiate su una secca, con una superficie calpestabile di 600 metri quadrati. Sei di esse sono dotate di basamento in legno con ringhiera di protezione e panchine.

Questo luogo, che originariamente fungeva da “parco chiatte,” aveva la duplice funzione di segnalare un’area di basso fondale e fornire spazio di ormeggio per il traffico merci interno al porto. Le chiatte, utilizzate come sistema di trasporto interno fino agli anni ’60, furono sostituite con l’avvento della standardizzazione tramite container.

“I frequentatori del Porto Antico sono tornati a poter apprezzare lo skyline della città dalla privilegiata postazione dell’Isola delle Chiatte. Dopo una parziale riapertura a inizio gennaio e il recente completamento dei lavori di rifinitura effettuati – sottolinea il presidente di Porto Antico di Genova Mauro Ferrando – i cittadini genovesi e i turisti che animano la nostra città possono godere dello strillio dei gabbiani, dei cigolii dei pontili, del rollio delle barche sull’acqua, contornati dall’acqua del mare, così vivendo un’esperienza multisensoriale. L’Isola delle Chiatte, particolarmente amata anche dal mondo cinematografico e televisivo – e che durante EstateSpettacolo si trasforma nel naturale palcoscenico per eventi teatrali e musicali dedicati al mare – è uno degli esempi della capacità di conservare e valorizzare manufatti di un tempo testimoni della cultura e del patrimonio collettivo della città”.

In occasione della riapertura, il Porto Antico si anima sabato con l’evento organizzato da 30KiteClub “La forma del vento, aquiloni in volo al Porto Antico.”

L’evento, che conclude la mostra curata da Celso presso l’Istituto di Studi Orientali e il Museo E. Chiossone, trasformerà il cielo del Porto Antico in una tavolozza di colori grazie agli aquiloni. La giornata sarà arricchita da laboratori, incontri con esperti e spettacoli aerei spettacolari dalle 10 alle 17. L’occasione è un’opportunità unica per ammirare l’Isola della Chiatte in tutto il suo splendore e godere di un’esperienza culturale e ludica.