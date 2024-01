Giorno della Memoria in Regione Liguria con Seduta solenne per le vittime

Il prossimo martedì 23 gennaio, alle ore 11, l’aula del Consiglio regionale Sandro Pertini a Genova, in via D’Annunzio 40, ospiterà una Seduta solenne dedicata al Giorno della Memoria.

L’Assemblea, in adempimento alla legge regionale 9 del 16 aprile 2004, si unirà per commemorare le vittime delle persecuzioni razziali, religiose e politiche verificatesi durante la Seconda Guerra Mondiale.

La cerimonia si aprirà con il discorso di Gianmarco Medusei, presidente dell’Assemblea legislativa, seguito dall’intervento del noto storico della Shoah, Marcello Pezzetti. In seguito, avverrà la premiazione degli studenti delle scuole medie superiori vincitori della 16esima edizione del concorso regionale “27 gennaio: Giorno della Memoria,” organizzato dal Consiglio regionale.

L’evento rappresenta un importante momento di riflessione e commemorazione, sottolineando l’impegno della Regione Liguria nel preservare la memoria storica e educare le nuove generazioni sulla tragedia delle persecuzioni subite durante quel periodo oscuro della storia.

Alcuni eventi collegati al Giorno della Memoria organizzati dal Comune di Genova

Giovedì 25 gennaio, a Palazzo Tursi, alle 15, nel Salone di Rappresentanza si svolgerà il convegno inaugurale della mostra “Scripta manent. Le leggi razziali attraverso i documenti del Consiglio Comunale di Genova” – allestita nel porticato superiore sino all’8 febbraio – in cui sarà evidenziato il caso del consigliere Giuseppe Basevi allontanato perché di razza ebraica. Oltre al presidente del Consiglio Comunale Carmelo Cassibba, interverranno il presidente Ilsrec Giacomo Ronzitti, i consiglieri comunali Ariel Dello Strologo e Angiolo Veroli insieme agli storici Paolo Battifora e Chiara Dogliotti.

Domenica 28 gennaio, alle 16, ancora il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi sarà teatro dell’incontro “1943-7 ottobre 2023 Il ruolo della donna ebrea e d’Israele per la rinascita e la speranza” introdotto da Bruno Gazzo, presidente nazionale della Federazione delle Associazioni Italia-Israele; interverranno anche la cooperatrice Angelica Edna Calò, la giornalista Carlotta Morgana e la fotografa Orith Youdovich. Nella stessa sede mercoledì 14 febbraio, alle ore 17.30, Fabrizio Gatti del CDEC terrà la conferenza “Ritorno dell’antisemitismo in Europa e in Italia” mentre lunedì 26 febbraio, sempre alle 17.30, verrà presentato il libro di Mara Iosi “Rome, 16 October 1943: History, Memory, Literature”.