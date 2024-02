Pioggia di medaglie in Martinica per la squadra alassina di Marcia Acquatica

SAVONA. 9 FEBBR. Alassio in festa per gli importanti risultati ottenuti in Martinica dalla squadra dell’Alassio Wave Walking CNAM composta da otto atleti: Domenico Capuano, Luisa Lanfredi, Fabrizio Appiano, Elisa Massone, Angela Massone, Federico Appiano, Caterina Dadone e Martino Pogliano.

Gli atleti hanno regalato non solo ad Alassio, ma anche a tutta l’Italia un grande risultato nella Marcia Acquatica in una gara prestigiosa l’Open International Aqua Walking della Martinica, nelle Antille Francesi. Gli atleti alassini hanno conquistato due ori con Angela Massone (nei “50 metri singolo con pagaia” e nei “200 metri singoli a mani nude, fra i Master 4 Femminile); un Argento nei “200 metri singolo a mani nude” con Caterina Dadone nella categoria Master 2 Femminile.

Tre medaglie sono arrivate da Fabrizio Appiano (argento nei “50 metri singolo con pagaia”, Bronzo nei “200 metri singolo a mani nude” e Bronzo nella specialità “Trail Longe Cote”, 6.150 metri di percorso misto acqua e terra nella sua categoria Master 3 Maschile). Una medaglia, quella di bronzo è arrivata anche dalla staffetta mista “50 m x 4” con Angela Massone, Caterina Dadone, Fabrizio Appiano e Domenico Capuano. Ottimi piazzamenti inoltre per Capuano nei 200 metri singolo e per Martino Pogliano, il preparatore atletico, nei 200 metri singolo e nel Trail Longe Côte.

Grande soddisfazione ha espresso la delegata allo sport del Comune di Alassio:“Congratulazioni vivissime ai nostri atleti e grande soddisfazione per i loro risultati in questa gara –ha detto Roberta Zucchinetti- Grazie alla loro intraprendenza e preparazione atletica, allo spirito di squadra e all’ottima organizzazione da parte dell’Alassio Wave Walking CNAM, il nome di Alassio è arrivato oltreoceano, e quando questo succede, per di più con risultati così eccellenti, è sempre una grande emozione”.

Felice anche il presidente del Cnam alassino: “Sono orgoglioso- ha commentato Carlo Canepa- per questi brillanti successi ottenuti dalla squadra nella trasferta nei territori d’Oltremare francesi. E felice per tutti i componenti della squadra che hanno potuto vivere una esperienza straordinaria. Questo risultato è il frutto di un lavoro che è iniziato diversi anni or sono e che già aveva dato dei frutti notevoli ad Alassio: la partecipazione ai Giochi del Mediterraneo ed il record mondiale nella specialità con ben 721 atleti che avevano composto il serpentone della longe”.

CLAUDIO ALMANZI