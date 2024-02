Maltempo in Liguria, nuvole e pioggia su tutta la regione

Le previsioni secondo Arpal

Maltempo in Liguria. L’approssimarsi di una profonda saccatura atlantica convoglia sulla regione un intenso flusso umido determinando una fase di tempo perturbato.

Venerdì 9 Febbraio 2024

Situazione: Coperto con piogge diffuse inizialmente deboli o moderate; nel pomeriggio intensificazione dei fenomeni con possibili rovesci anche forti sul Centro-Levante e in serata anche sull’Imperiese.

Venti: forti o di burrasca (60-70 km/h) dai quadranti meridionali, con rinforzi maggiori sui rilievi (anche oltre 90-100 km/h).

Mare: molto mosso per onda da sud-sudovest, localmente agitato a Levante, in estensione in serata su tutti i settori.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve diminuzione specie nell’interno, scarsa escursione termica.

Umidità: su valori prossimi alla saturazione

Segnalazioni Protezione Civile: vento, pioggia, mare.

Sabato 10 Febbraio 2024

Situazione: Ancora tempo perturbato con cielo coperto e piogge diffuse su tutta la regione più persistenti tra notte e mattinata a Ponente (quota neve oltre 1200-1400 m su Alpi Liguri), tra pomeriggio e sera sul Levante con possibili isolati temporali, più probabili sull’arco costiero.

Venti: tra moderati e forti inizialmente dai quadranti meridionali su tutta la regione, in tarda mattinata ingresso di venti sostenuti da nord, nordovest sul Ponente, ancora sudorientali sul Levante.

Mare: inizialmente molto mosso per onda da sud-sudovest, in temporaneo calo al mattino, in nuovo aumento al pomeriggio fino a localmente agitato sulla costa di Levante.

Temperature: stazionarie o in lieve calo con scarsa escursione termica.

Umidità: su valori prossimi alla saturazione

Segnalazioni Protezione Civile: vento, pioggia, mare

Domenica 11 Febbraio 2024

Tempo instabile con deboli piogge su tutti i settori. Sulla Riviera di ponente cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con schiarite in serata. Sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi con deboli piogge per l’intera giornata.

Temperature: Stazionarie o in lieve calo

Venti: Moderati settentrionali