Pesce non tracciato a Sestri Levante: sanzionati pescheria e ristorante

Gli investigatori dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure nei giorni scorsi hanno condotto diverse attività di verifica presso alcuni punti vendita al dettaglio e locali di ristorazione presenti nel Comune di Sestri Levante.

I militari impegnati nell’operazione hanno riscontrato, in una delle pescherie controllate, la messa in vendita di prodotti ittici privi di qualsiasi informazione o indicazione utile ad accertarne la tracciabilità e la provenienza come di altro pescato le cui modalità di conservazione non rispettavano le procedure mirate a garantire la salubrità degli alimenti.

Sono stati quindi posti sotto sequestro 16 chili di prodotti ittici ed elevate sanzioni amministrative per un totale di 3500 euro a carico del responsabile del punto vendita.

Nel proseguo dei controlli, presso un locale di ristorazione, è stata invece riscontrata la presenza di diverse quantità di prodotto ittico privo di etichettatura nonché situazioni igienico sanitarie tali da richiedere l’intervento del personale del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale.

Al termine delle verifiche, sono stati sequestrati 66 chili di prodotti ittici ed elevate sanzioni per 3500 euro.