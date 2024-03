Lidl Begato, non dà spiccioli a questuanti: picchiato a sangue e accoltellato

Poco prima delle 17 di ieri in via Felice Maritano a Genova Begato gli agenti delle Volanti hanno arrestato un 59enne e un 63enne per il reato di lesioni aggravate.

I responsabili della Questura di Genova non hanno fornito le generalità, né la nazionalità degli arrestati.

Si tratta di due questuanti violenti che hanno avvicinato un 63enne mentre stava entrando all’interno del supermercato Lidl chiedendogli prima una sigaretta e poi degli spiccioli. Al suo rifiuto, hanno cominciato a insultarlo tentando anche di colpirlo con un calcio.

Il malcapitato, a quel punto, si è diretto verso l’ingresso del supermercato e, pensando che i soggetti sconosciuti si fossero allontanati, è andato a fare la spesa.

All’uscita, però, nei pressi del parcheggio, i due lo stavano attendendo.

Prima gli hanno lanciato contro una lattina di birra, poi lo hanno colpito con calci e pugni facendolo cadere a terra e lo hanno pestato a sangue. Infine, lo hanno colpito con un piccolo coltello all’altezza dell’addome, fortunatamente senza provocare gravi ferite da taglio.

I poliziotti hanno quindi bloccato i due questuanti violenti, rintracciati poco distante, dopo essersi allontanati a seguito dell’intervento dell’addetto alla sicurezza del supermercato che ha fermato l’azione criminosa.

Il 63enne è stato trasportato presso l’ospedale di Villa Scassi dal quale è stato dimesso con una prognosi di 21 giorni, mentre i due arrestati sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura.