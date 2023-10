Pastorino e Candia contro il maxischermo sul palazzo della Regione

I due consiglieri: Basta con usi impropri dello schermo, non è la bacheca Facebook del presidente Toti

Il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino e la consigliera regionale della Lista Sansa Selena Candia non sono d’accordo sull’uso attuale del maxischermo posto sul palazzo della Regione.

“Il maxischermo sul palazzo della Regione, con un’estetica di dubbio gusto, a detta della Giunta regionale era nato per promuovere le bellezze della Liguria.

Da tempo assistiamo invece a un uso improprio: dalle proposte di matrimonio si passa a condoglianze funerarie per Toto Cutugno e Silvio Berlusconi.

Ora abbiamo messaggi di natura politica, come quello riguardante Israele. Un messaggio a nostro avviso inopportuno, perché ultra semplifica una situazione complessa e dolorosa come il conflitto israelo-palestinese: decenni di violenze, terrorismo, sopraffazioni e migliaia e migliaia di morti, in gran parte civili e bambini, ridotti a uno slogan”, dichiara la consigliera regionale della Lista Sansa Selena Candia.

“Del maxischermo si può fare a meno – prosegue la Candia – consuma inutilmente energia (quando il messaggio dovrebbe essere di ridurla, specie se superflua) e deturpa un palazzo storico. E visto che utilizza un bene pubblico e soldi pubblici, abbiamo anche il diritto di vederci chiaro, per questo abbiamo chiesto alla Giunta chi sceglie, e in base a cosa, i messaggi proiettati. Ricordo che stiamo parlando del palazzo di un’Istituzione nella piazza principale di Genova e non, come ha scritto Ferruccio Sansa, della bacheca Facebook del presidente Giovanni Toti”.

“Non è accettabile che il presidente Toti utilizzi un medium comunicativo che dovrebbe promuovere le bellezze della Liguria per proporre uno slogan, oltretutto poco corretto, su una questione che dal 1948 ha lasciato dietro di sé una scia di sangue e violenza”, commenta Gianni Pastorino, capogruppo in regione di Linea Condivisa. “La questione palestinese, che in questi giorni infiamma le cronache mondiali – conclude Pastorino – merita ben altra considerazione e ben altra serietà. Se proprio dobbiamo tenere questo maxi schermo di dubbia bellezza, che venga usato per scopi diversi”.