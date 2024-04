Via Ruspoli, 38enne ruba birre in supermercato e picchia dipendente: arrestato

Ieri mattina in via Ruspoli a Genova Foce gli agenti delle Volanti hanno arrestato un 38enne per i reati di rapina, danneggiamento, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

I responsabili della Questura di Genova non hanno fornito le generalità, né la nazionalità dell’arrestato.

Il 38enne, già noto ai dipendenti dell’esercizio commerciale poiché già autore di diversi furti, è entrato, nonostante i tentativi del titolare di fermarlo, all’interno di un supermercato, dove ha prelevato due birre per poi consumarle sul posto.

Un dipendente ha poi cercato di fermarlo e allontanarlo, ma il malvivente prima lo ha minacciato affermando di essere in possesso di una pistola, poi ha estratto dalla tasca uno spray al peperoncino e infine, per cercare di uscire, lo ha colpito con un pugno.

Una volta all’esterno, non contento, ha anche danneggiato un dehors di un bar lì vicino.

Per finire, quando sono intervenuti i poliziotti, li ha ingiuriati e spintonati per evitare di essere accompagnato in Questura.

Il 38enne, già gravato anche da un avviso orale del Questore di Genova, è stato preso e rinchiuso nelle camere di sicurezza della questura.