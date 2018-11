Pallanuoto, derby Recco-Brescia domani in Champions

Sarà un sabato coi fiocchi per la pallanuoto tra Champions League, serie A1 maschile e femminile.

Il clou è AN Brescia-Pro Recco, valevole per la seconda giornata dei preliminari di Champions league, che si giocherà alla piscina Mompiano alle 19.00 in diretta su Sky Sport Arena (canale 204; telecronaca di Daniele Barone e commento tecnico di Sandro Campagna) ed Eurosport 2 (canale 211 di Sky, 342 del digitale terrestre con abbonamento Mediaset Premium; telecronaca di Ettore Miraglia e commento tecnico di Leonardo Binchi).

L’ultimo precedente fu proprio in coppa, nei quarti di finale alla Sciorba lo scorso 7 giugno, coi campioni d’Italia che si imposero 12-10 solo ai rigori (errore decisivo di Rizzo, parato da Tempesti) dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi 8-8. In Champions anche lo Sport Management, reduce dalla bella vittoria coi campioni in carica dell’Olympiacos. I mastini saranno impegnati contro lo Szolnok allenato da Gocic, passato in estate dall’acqua alla panchina, che schiera Prlainovic, leader e pericolo numero uno degli ungheresi campioni d’Europa due anni fa. Fischio d’inizio alle 20.30 in differita tv su Eurosport 2 alle 22.45. Naturalmente le tre squadre posticiperanno il quarto turno di campionato a mercoledì 7 novembre: alle 15 si giocherà Pro Recco-Nuoto Catania, mentre alle 20.30, in diretta su Waterpolo Channel, lo scontro al vertice Sport Management-AN Brescia.

I campionati prospettano altri incontri di rilievo, tra cui spicca lo scontro al vertice del campionato femminile Sis Roma-Ekipe Orizzonte Catania, in programma al centro federale di Ostia alle 18.00 con diretta su Waterpolo Channel. Segue il programma completo:

Champions League – Gironi Preliminari

Seconda giornata – Sabato 3 novembre

19.00 AN Brescia-Pro Recco

diretta tv su Sky (canale 204) ed Eurosport 2 (canale 211 Sky, 341 del Digitale terrestre)

diretta streaming su http://www2.len.eu/?p=11343

20.30 Sport Management-Szolnok

diretta streaming su http://www2.len.eu/?p=11343

differita tv su Eurosport 2 alle 22.45

consulta il programma completo

A1 maschile – Quarta giornata

Sabato 3 novembre

15.00 RN Savona-CC Ortigia

Arbitri Pascucci e Taccini

Delegato Salino

Diretta streaming su http://www.facebook.com/RariNantesSavona/

18.00 Pallanuoto Trieste-Roma Nuoto 18,00

Arbitri: L. Bianco e Brasiliano

Delegato: Saeli

18.00 RN Florentia-Iren Genova Quinto

Abitri: Collantoni e Frauenfelder

diretta streaming su http://www.youtube.com/channel/UCnZYOp1j-H7S_ea1iphWtqg

18.00 SS Lazio-CN Posillipo

Arbitri: Piano e Rovida

Delegato: Ferri

diretta streaming su http://www.youtube.com/user/VideoSSLazioNuoto

20.00 CC Napoli-Bogliasco Bene

Arbitri: D’Antoni e Petronilli

Delegato: De Chiara

diretta streaming su www.facebook.com/Videoplay-346557849054749/

mercoledì 7 novembre

15.00 Pro Recco-Nuoto Catania

Arbitri: Savarese e Guarracino

20.30 Sport Management-AN Brescia

Arbitri: Paoletti e Calabrò

Delegato: Carannante

A1 femminile – Terza giornata

Sabato 3 novembre

15.00 F&D H20-Css Verona

Arbitri: Alfi e Fusco

Delegato: Callini

15.00 NC Kally Milano-Village Torre del Grifo

Arbitri: Romolini e Zedda

Delegato: Ruscica

18.00 Sis Roma-Ekipe Orizzonte

Arbitri: Ferrari e Gomez

diretta streaming su Waterpolo Channel

18.00 Plebiscito Padova-Rapallo

Arbitri: Lo Dico e Schiavo

18.00 Bogliasco Bene-RN Florentia

Arbitri: Nicolosi e Scappini

Delegato: Costa