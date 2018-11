Pallanuoto, A1M: Recco a valanga, Brescia capolista

Senza pause la serie A1 maschile che registra la settima giornata.

Turno di sosta invece per l’A1 femminile.Resta al comando punteggio pieno l’AN Brescia che passa 15-5 a Bogliasco. Cinquina di Figlioli e quattro gol di Christian Presciutti per la vecchia guardia che trascina i lombardi. Equilibro e altalena di reti tra Roma Nuoto e Florentia: alla fine vincono i toscani per 10-9 anche grazie alla brutalità assegnata a Paskovic che lascia i giallorossi in inferiorità per quattro minuti. Steven Camilleri si scatena con sei reti manon basta, perch ègli avversari sfruttano otto giocatori per mettere a segno la terza vittoria consecutiva in campionato. Successo esterno anche per l’Ortigia che vince a Genova contro l’Iren Quinto 11-9: sostenuti da Jelaca i biancoverdi navigano sempre sulle tre reti di vantaggio. Poi Mugnaini riduce il break e pareggia ad inizio quarto tempo, ma Farmere e Jelca su rigore chiudono il referto.

Prima vittoria in stagione del Nuioto Catania che batte la Canottieri Napoli 11-8 e interrompe la serie negativa di sei sconfitte consecutive. Partono più decisi i napoletani di Paolo Zizza che sono avanti 4-0 all’inizio del secondo tempo. Poi c’è il primo break dei sicilaini che si portano a -1. Si apre il terzo tempo e il gol di Del Basso sembra spingere la Canottieri Napoli di nuovo avanti. Il secondo break di Catania è quello decisivo: 6-0 in dieci minuti e la rimonta è compleata (9-5). Gli ultimi quattro minuti di patita non cambiano la sostanza del risultato; Catania fa festa trascinata dal suo capitano Kacar autore di 4 gol (che potevano essere cinque se non avesse fallito un rigore nel secondo tempo). Alla Canottieri non basta un super Vukicevic (4 gol anche per lui).

Dieci giocatori di movimento a segno e tutte le azioni in inferiorità numerica neutralizzate per la Pro Recco che domina 16-1 la Lazio Nuoto. I campioni d’Italia blindano la porta di Tempesti e successivamente di Massaro per trenta minuti e si portano sul 16-0. Il gol dei biancocelesti con il centroboa Leporale a novanta secondi dal termine.

Le quaterne di Luongo, Valentino e Alesiani per la Bpm Sport Management che passa facilmente 20-5 in casa della Pallanuoto Trieste.

A Casoria finisce in parità, 7-7, tra Posillipo e Savona. Le squadre provano a superarsi dal primo all’ultimo minuto. Il primo gol è del Posillipo con Di Martire dopo 6’50” di gioco; nel secondo tempo c’è il break del Savona che si porta sul 3-1 grazie ai gol di Bianco, Piombo e Vuskovic e al portiere Sori che para un rigore a Mattiello. Posillipo recupera e si arriva all l’inizio del quarto periodo con il risultato di 5-5. Nuovo break di Savona con Vuskovic ed Ettore Novara e contro-break dei napoletani con Manzi e Scalzone. Nell’ultimo minuto resta un’azione ciascuno ma il risultato non cambia.

7^ giornata – sabato 24 novembre 2018

