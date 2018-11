Primi gilets jaunes in Italia, blocco a Genova Est: Autostrade spa assassini

Stasera al casello di Genova Est una quindicina di persone col volto coperto ha protestato contro la concessionaria Autostrade per l’Italia (Aspi).

I manifestanti indossavano i “gilet gialli” come i “gilet jaunes” francesi, che in questi giorni si sono ribellati in tutta la Francia contro il governo europeista di Macron per il rincaro della benzina e gli aumenti delle tasse.

Si tratta della prima protesta del genere in Italia ed è avvenuta a seguito del tragico crollo del Ponte Morandi (43 vittime) e la posizione assunta dai vertici e da alcuni indagati di Autostrade, che per molti ha contribuito a creare rabbia e ostilità nei confronti della società concessionaria.

Su un muro degli uffici vicino alle sbarre di ingresso dell’autostrada è stata tracciata la scritta “Autostrade spa assassini nu paghemmu ciù” ossia non paghiamo più.

Il gruppo genovese ha acceso fumogeni e bloccato il casello autostradale, spargendo volantini con scritto “Apriamo i caselli, paga autostrade”.

Il traffico al casello autostradale è stato bloccato per alcuni minuti e durante la fulminea azione dei gilet gialli, che sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo della polizia, è stata anche rotta una sbarra del sistema Telepass.

Sul posto sono poi intervenute pattuglie della Polstrada, agenti della Digos ed esperti della Polizia Scientifica, che hanno eseguito i rilievi.

Al momento, non sono arrivate rivendicazioni. Secondo i primi accertamenti, sembra che i gilet gialli abbiano coperto alcune telecamere di videosorveglianza con dei sacchetti di plastica.