Pallanuoto – 3.a vittoria di fila del Lerici

Lerici – Terza vittoria d fila per il Lerici Sport che a Monterotondo batte il Roma Waterpolo, come nel turno d’andata in casa, allontana vieppiù la zona-playout e avvicina quella playoff. Decisivo il secondo quarto in cui i lericini segnano quattro volte.

<Successo non facile e importante – commenta coach Sellaroli al termine – con gli avversari partiti subito forte mettendoci in difficoltà. La nostra reazione del secondo tempo ci ha permesso di gestire il vantaggio, ma il risultato è stato in bilico fino a pochi minuti dalla fine, a causa di poco cinismo sotto porta da parte nostra e per via anche della grinta dei romani ai quali vanno i miei auguri; come un grosso applauso ai miei ragazzi».

Sabato prossimo 28/5 nuova trasferta in casa della capolista della capolista Chiavari, intanto questi poi gli altri risultati in quello che era l’ultimo turno del girone d’andata, nel Girone 2 della Serie B maschile nazionale (posto che ci sono ancora le prime quattro giornate da recuperare per colpa della pandemia): Lazio Wp-Chiavari 3-8, Rapallo-Roma Eur Pn 7-7, Rari Nantes Perugia – Locatelli Ge 8-4, Villa York Sc-Cn Marina di Carrara 5-7.

Questa infine la conseguente classifica…Chiavari punti 39, Locatelli Genova 27, Marina Carrara 25, Lerici Sport 23, Roma Eur Pn 21, Rapallo 20, Rn Perugia 16, Villa York 13, Lazio Waterpolo 10, Waterpolo Roma 7.

Tabellino.

WATERPOLO ROMA – LERICI SPORT 6 – 10

PARZIALI: 3-2 / 0-4 / 3-2 / 0-2.

WATERPOLO ROMA: Spadoni, Di Palma 1, Musso, Rabiano 1, Piacentini 1, Cavallari, Di Basilio, Campone, Di Porpsero, Natalurci, Casciotta, Cimina 2, Di Bisceglia 1.

LERICI SPORT: Di Donna, Tamburini 1, Vangi, Sciallero 1, Telara, Guenna 2, Virdis, Gardella, Biallo3, Gatti 3, Sisti, Avvenente, Pietra.

ARBITRO: Di Peso.