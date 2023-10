“Ottobre in rosa per Alessia”: le lezioni di Yoga sul Bontile Bestoso chiuderanno, sabato 28 e domenica 29, l’edizione 2023

Dopo il successo degli eventi appena trascorsi di “Ottobre in rosa per Alessia”, proseguono le iniziative a favore di Airc realizzate nell’ambito di questa importante manifestazione dal Comune di Alassio, grazie all’impegno congiunto dell’Assessorato guidato da Patrizia Mordente, in sinergia con la Consigliera Comunale con incarico alle Pari Opportunità Cinzia Salerno.

Gli ultimi appuntamenti in programma in questa edizione, a cui cittadini e turisti sono invitati a partecipare, saranno dedicati al benessere, come sempre ideati con l’obiettivo di sensibilizzare le donne sul valore fondamentale della prevenzione nella lotta al tumore al seno.

Sabato 28 e domenica 29, alle ore 9.30, in collaborazione con l’Associazione Essere Yoga e Benessere e Gesco, chiude la manifestazione lo Yoga sul Pontile Bestoso, già protagonista due settimane fa e delle scorse edizioni: in questa suggestiva cornice le insegnanti dell’Associazione Essere Yoga Benessere accoglieranno il pubblico per il saluto al sole sospesi tra cielo e mare.

Le lezioni, proposte da Lucia Ragazzi Yoga Senior Teacher, saranno adatte ad ogni livello di praticanti, anche a principianti che desiderano provare per la prima volta questa disciplina olistica.

Per partecipare alle lezioni e ricevere una speciale maglietta di colore rosa realizzata per l’occasione sarà sufficiente presentarsi sul Pontile con una donazione minima di 10 Euro, il cui ricavato sarà devoluto ad Airc.