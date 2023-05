Operaio investito da un treno a Brignole, portato in urgenza al San Martino

Questa mattina, intorno alle 7.30, si è verificato un incidente sul lavoro alla stazione di Genova Brignole.

Un uomo è stato travolto da un mezzo in movimento sul binario 9.

Dalle prime notizie che si hanno si tratterebbe di un operaio che era al lavoro.

L’uomo è stato dapprima soccorso dai medici del 118 con i militi della Croce Bianca Genovese.

Poi, la corsa in ambulanza, in codice rosso, al San Martino con politraumi.

L’operaio non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto la polizia per gli accertamenti del caso e stabilire l dinamica.

Per quanto riguarda i treni c’è stato qualche leggero ritardo per i treni regionali e per il Frecciabianca Genova Roma rimasto in attesa diversi minuti per consentire i soccorsi. Attualmente i ritardi sembrano essere rientrati.