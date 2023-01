Open day questura Savona per ritiro permessi di soggiorno

Al fine di agevolare gli immigrati residenti della provincia di Savona che devono ritirare il permesso di soggiorno, il prossimo mercoledì 11 gennaio è stata predisposta un’apertura straordinaria per la consegna di 100 nuovi o rinnovati documenti presso gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura in via dei Partigiani a Savona che saranno accessibili al pubblico dalle ore 15 alle 18.

La consegna dei biglietti numerati per l’accesso agli sportelli avverrà a partire dalle ore 14 dell’11 gennaio 2023.

Per verificare se l’autorizzazione è pronta basta accedere al sito www.poliziadistato.it e cliccare sull’icona “il tuo permesso di soggiorno”. Si segnala che presso l’Ufficio Immigrazione risultano ad oggi circa 1500 documenti pronti per la consegna, non ancora ritirati dai titolari.

L’iniziativa, decisa dal Questore di Savona, nasce dalla constatazione dell’aumento esponenziale delle richieste di permesso di soggiorno determinato dal desiderio di regolarizzarsi sul territorio nazionale o per rinnovare il permesso scaduto in questi ultimi due anni caratterizzati dall’emergenza Covid.