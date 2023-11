Omicidio Foce, marocchino ucciso a coltellate: fermato il fratello

Omicidio alla Foce. Si chiamava Ahmed Chawqui, il marocchino di 54 anni ucciso a coltellate ieri sera in un alloggio di via dei Pescatori 2 a Genova Foce.

A ferirlo a morte sarebbe stato il fratello Mohamed di 68 anni, che è stato fermato per il presunto omicidio dalla Polizia in via Fiodor, nei pressi di corso Aurelio Saffi, mentre si era già allontanato dall’appartamento.

Il 68enne nordafricano è stato portato in questura, dove gli investigatori della Squadra mobile lo hanno interrogato. Al momento sono da chiarire i motivi della mortale aggressione.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due fratelli avrebbero litigato violentemente. Il 68enne avrebbe preso un coltello e ferito gravemente il 54enne, lasciando poi l’alloggio.

Una vicina di casa ha quindi dato l’allarme ai poliziotti, tempestivamente intervenuti.

La vittima del presunto omicidio è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale Galliera, ma il 54enne è morto nonostante l’intervento dei medici.