Foce, svolta omicidio del marocchino: sotto accusa un 17enne

Secondo gli investigatori della Squadra mobile non è il fratello 68enne, inizialmente sospettato e poi scagionato, ma potrebbe essere un minore di 17 anni il presunto omicida del 54enne marocchino Ahmed Chawqi, ucciso a coltellate ieri sera in un alloggio di via dei Pescatori 2 a Genova Foce.

Il minorenne e’ stato fermato e portato in questura nella notte, nell’ambito delle indagini sull’omicidio.

Omicidio Foce, marocchino ucciso a coltellate: fermato il fratello

Nella serata di ieri era stato fermato in via Fiodor, nei pressi di corso Aurelio Saffi, il fratello 68enne della vittima, inizialmente fortemente sospettato e sentito a lungo dagli investigatori.

Secondo quanto riferito stamane dalla Questura, il fratello ha dimostrato la sua estraneità ai fatti spiegando che non era in casa al momento del delitto e, anzi, avrebbe aiutato i poliziotti a rintracciare il 17enne.

Il minorenne fermato, secondo quanto riferito dai responsabili della Questura genovese, é di nazionalità italiana e si trovava nell’appartamento al momento dell’aggressione.

Al momento risulta ancora sotto interrogatorio in Questura da parte del pm della Procura dei minori presso il Tribunale di Genova.

Ancora da chiarire il motivo della mortale aggressione. Al momento si esclude la pista della droga.