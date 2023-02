“Note d’Amore” con il Duo Cagno. Il concerto il 19 febbraio alle ore 16 nella Sala Royale del Grand Hotel Savoia di Genova.

“Note d’Amore” con il Duo Cagno, con Emanuele e Matteo Cagno.

Associazione Musicamica, con la direzione artistica di Giovanna Savino, presenta un concerto per flauto e pianoforte al Grand Hotel Savoia di Genova.

Nell’ambito della rassegna musicale “Viaggio tra le note” ecco che arriva infatti “Sul riflesso di San Valentino…Note d’Amore”. Appuntamento il 19 febbraio alle ore 16 nella Sala Royale al piano terra della struttura con Matteo Cagno (flauto) ed Emanuela Cagno (pianoforte).

I musicisti si esibiranno sulle musiche di Ch. M. Widor, F. Schubert, E. Morricone, J. Mouquet, E. Elgar, per creare un’atmosfera unica dedicata all’amore. Prima e dopo il concerto, e durante l’intervallo è possibile degustare un aperitivo presso il Bar Royal del Grand Hotel Savoia

Maggiori info

Ingresso a offerta libera in favore di Associazione Musicamica.

Direzione artistica di Giovanna Savino.

Prenotazione obbligatoria attraverso il numero 339 6531632.

http://www.giovannasavino.it

———

La location

Grand Hotel Savoia

Via Arsenale di Terra 5, 16126, Genova.

info@grandhotelsavoia.it

http://www.granhotelsavoiagenova.it

———

BIOGRAFIE

Matteo Cagno – Flauto

Nato nel 1991, Matteo Cagno si avvicina allo studio del flauto traverso a undici anni con la professoressa C. Assandri per proseguire, sotto la guida del professor Marcello Crocco.

In qualità di allievo esterno, consegue a pieni voti il Diploma presso il Conservatorio di Musica “G. Nicolini” di Piacenza e nel 2012 consegue con 110 e lode il Diploma accademico di II Livello, indirizzo solistico, sotto la guida del Prof. Lorenzo Missaglia. Si perfeziona frequentando anche master con personalità quali Raffaele Trevisani, Michele Marasco, Francesco Loi, Chiara Tonelli, Barthold Kuijken, János Bálint, Angela Jones-Reus, Stefano Agostini.

Partecipa con successo a concorsi nazionali e internazionali classificandosi sempre tra i primi posti. Ha frequentato il corso triennale di perfezionamento tenuto dai Maestri Andrea Oliva e Maurizio Valentini presso la prestigiosa Accademia “Incontri con il Maestro” di Imola (BO).

Svolge attività concertistica insieme alla sorella Emanuela (pianista), con cui forma il “Duo Cagno” : dal 2014 al 2016 si perfezionano con il Trio di Parma presso l’International Chamber Music Academy di Duino (Trieste).

Emanuela Cagno – Pianoforte

Inizia giovanissima gli studi con D. Demicheli diplomandosi brillantemente nel 2008 presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria.

Nel 2009 consegue il Diploma triennale di musica d’insieme e formazione orchestrale per clavicembalo e strumenti ad arco presso l’Accademia di Musica Sacra Antica ad Alessandria con i docenti M. Bianchi e D. Demicheli e nel 2010 collabora con l’Accademia in qualità di Maestro Accompagnatore del corso di Musica barocco-rinascimentale per ottoni e continuo.

Poi nel 2011, sotto la guida di M. Vincenzi, ottiene con il massimo dei voti il Diploma Accademico di II livello in discipline musicali a indirizzo solistico-cameristico, presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova.

Si perfeziona in seguito con P. De Maria, presso la Scuola di Musica di Fiesole. Nel 2014 e 2015 è stata ospite in qualità di solista con l’Ensemble “L’Archicembalo”, al festival di musica antica “Alessandria Barocca” organizzato dall’Associazione Pantheon. Insieme al fratello Matteo (flautista) forma il “Duo Cagno” con il quale per due anni si perfeziona con il Trio di Parma presso l’“International Chamber Music Academy” di Duino. Svolge intensa attività concertistica unita a quella didattica.