Incontro con Barbara Rossi per “Bad Girls”, le cattivissime del cinema. Il 18 febbraio ore 15 a Genova, Circuito Cinema.

Incontro con Barbara Rossi per “Bad Girls”. Sei lezioni in presenza – Moduli di 2 ore. 14 gennaio – 11 marzo 2023.

CIRCUITO SIVORI

(Genova, salita Santa Caterina 54 r., tel. 010 5532054)

Sabato 18 FEBBRAIO 2023, ore 15

ASSASSINE, AVVELENATRICI, SERIAL KILLER, VENDICATRICI

Incontro con proiezioni a cura di Barbara Rossi

Biglietto: 12€

Le “Bad Girls. Le cattivissime del cinema di tutti i tempi (e di tutti i generi)” da conoscere sabato 18 febbraio (ore 15) al cinema Sivori sono “Assassine, avvelenatrici, serial killer, vendicatrici”.

Niente di meno pericoloso e perfido sarà descritto da Barbara Rossi nel quarto appuntamento con la rassegna organizzata da FIC – Federazione Italiana Cineforum e Cineforum rivista con la curatela di Emanuela Martini.

Barbara Rossi, media e film educator, è vicepresidente della FIC (Federazione Italiana Cineforum) e presidente dell’Associazione di cultura cinematografica e umanistica “La Voce della Luna” di Alessandria, nonché autrice di pubblicazioni su Anna Magnani ed Edgar Reitz.

Si sa – come recita il titolo del celebre film di George Cukor del 1935, con Katharine Hepburn e Cary Grant – che “Il diavolo è femmina”. C’è di più: l’animo femminile – pare raccontarci il cinema della contemporaneità – è capace di sfoggiare, se messo duramente alla prova e in determinate situazioni, non soltanto astuzie mefistofeliche, ma anche temibili, impreviste e raccapriccianti capacità di reazione agli eventi avversi e ai reali o presunti oltraggi perpetrati a suo danno.

Dalla Alex di “Attrazione fatale” alla Annie di “Misery non deve morire”, passando per La Sposa di “Kill Bill: Volume 1 e 2” sino ad arrivare alla Alma di “Il filo nascosto”, un viaggio cinefilo tra i personaggi femminili più diabolici e violenti degli ultimi trent’anni, per i quali la vendetta può assumere molte forme, ma di sicuro non è un piatto che si consuma freddo.

BIOGRAFIA:

Dal 2018 è organizzatrice e curatrice, ad Alessandria, della Summer School sui linguaggi del cinema e dei media “Immersi nelle storie”.

Giornalista pubblicista, collabora con la rivista “Cineforum”, con “Il Piccolo” di Alessandria e altre testate locali.

Nel 2015 ha pubblicato, con l’editore Le Mani, Anna Magnani, un’attrice dai mille volti tra Roma e Hollywood; nel 2019, con la casa editrice Bietti, Edgar Reitz.

Uno sguardo fatto di tempo, monografia dedicata a uno dei maestri fondatori del Nuovo Cinema Tedesco degli anni Sessanta; nel 2021 ha

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Sabato 25 FEBBRAIO 2023, ore 15

MAMMINE (E SORELLINE) CARE

A cura di Emanuela Martini

Sabato 11 MARZO 2023, ore 15

LE BASTARDE DEL MÉLO, DA BETTE DAVIS A LADY MACBETH

A cura di Emanuela Martini

Tutta l’attività di Circuito è sostenuta dai main sponsor BPER: Banca, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione, e Fondazione Cappellino-Almo Nature che attraverso la partnership con Circuito Cinema e Circuito Cinema Scuole, attente all’educazione civica e ambientale, vuole contribuire a diffondere l’importanza delle scelte quotidiane dell’individuo in relazione alla tutela degli habitat e far sapere che un modello economico a impatto positivo sulla biodiversità è possibile (e in Fondazione Capellino – Almo Nature già esiste).

info t. 010 583261 | info@circuitocinemagenova.it | http://www.circuitocinemagenova.com