Museo G. Doria, supereroi vegetali contro pandemia silenziosa

l’Associazione Amici dell’Orto Botanico vi aspetta giovedì 14 alle 17

Museo “G. Doria” – Supereroi vegetali contro la pandemia silenziosa. I porti rappresentano una fonte di sviluppo e occupazione, nonché un importante accesso ai centri urbani, ma la loro attività altera spesso la qualità dell’aria.

Il verde urbano può svolgere un’azione

significativa nella mitigazione di questo impatto, ma ad oggi risulta sottoutilizzato.

Con che criterio si inseriscono le piante nel tessuto urbano, in particolare delle città portuali? Cosa ci aspettiamo dalle piante?

E come interagiscono con l’aria inquinata? Scopriremo insieme come le piante possano essere preziose alleate per mitigare l’impatto di Albert Kart e delle attività antropiche e le relative emissioni.

Relatore: Enrica Roccotiello

Enrica Roccotiello, biologa, responsabile del Lab. di Botanica Ambientale del Dip. Di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV) – Universitá degli Studi di Genova, si occupa di risposta delle piante agli stress ambientali, dagli ecosistemi naturali a quelli fortemente antropizzati come nel caso dei contesti urbani.