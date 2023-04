Modifiche allo spazzamento meccanizzato mensile a Recco

Recco, via San Giovanni Battista inserita nel calendario mensile dello spazzamento meccanizzato. In seguito alla ricollocazione dei banchi in altre zone interessate dal mercato settimanale.

Nuovo servizio di spazzamento meccanizzato, da mercoledì 19 aprile 2023. Dopo la nuova collocazione dei banchi del mercato del lunedì da via San Giovanni Battista in altra zona, cambia anche il calendario mensile dello spazzamento meccanizzato.

Per migliorare la circolazione veicolare e perdonale ma anche per dare maggiore compattezza all’area dove sono dislocati stand degli operatori del mercato, è stato necessario rivedere il calendario mensile delle operazioni di pulizia sul territorio.

«Via San Giovanni Battista è ora stata inserita nel passaggio mensile dello spazzamento meccanizzato. L’intervento non era necessario in quanto ogni lunedì, quando gli operatori abbandonavano le loro postazioni, tutta la strada veniva capillarmente ripulita.

Con lo spostamento dei banchi, nella giornata di lunedì, la strada non sarà più interessata dai divieti di sosta, quindi garantirà un buon numero di posti auto e che, proprio nelle giornate di mercato, risultano utili per il parcheggio». Chiarisce il sindaco Carlo Gandolfo.

Per il giorno 19 aprile 2023 dalle ore 7 alle ore 9 in via San Giovanni Battista. Ci sarà tolleranza per le auto in sosta vietata quando sarà introdotto l’intervento mensile di spazzamento. Dal mese di maggio 2023 scatteranno le rimozioni. Per maggior chiarezza vedere e Calendario Spazzamento Meccanizzato APRILE 2023 ABov