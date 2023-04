Focaccia più lunga del mondo e Festa della Bandiera, modifiche traffico

La polizia locale in seguito all’evento “Focaccia più lunga del mondo” fino alle ore 17,00 di oggi sabato 15 Aprile 2023 e fino a cessate esigenze, vengono istituiti i seguenti provvedimenti temporanei di modifiche al traffico:

• Nella Piazza de Ferrari è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli.

• Nella Via Ettore Vernazza, nel tratto compreso tra Largo delle Fucine e Largo XII Ottobre, è istituito il doppio senso di circolazione al fine di permettere l’uscita dei veicoli provenienti da Largo delle Fucine.

• In via XX Settembre, tratto compreso tra l’intersezione composta dalle vie Ceccardi e Sofia Lomellini e la piazza De Ferrari, è istituito divieto di transito a tutti i veicoli (con obbligo di svolta a sinistra in Via Ceccardi);

• Per i veicoli provenienti dalla via Fieschi, giunti in corrispondenza dell’intersezione con la via XX Settembre, è istituito l’obbligo di proseguire diritto per immettersi nella via V Dicembre con divieto di svolta nella XX Settembre;

• per i veicoli che percorrono la via Sofia Lomellini, giunti in corrispondenza dell’intersezione con la via XX Settembre, è istituito il divieto di svolta a destra nella XX Settembre;

• Viene istituito il doppio senso di circolazione in via Interiano sino al Piazza Fontane Marose;

• Viene istituito il divieto di circolazione in via XXV Aprile

In occasione dell’evento “Festa della Bandiera” in via Roma viene istituito il divieto di circolazione il giorno 15 aprile 2023 dalle ore fino alle ore 20.00 e comunque fino a cessate esigenze.