Mezzi pesanti fermi in A12, A7 e A12, code e rallentamenti

Problemi di primo mattino sulle autostrade per mezzi pesanti fermi che creano code e disagi.

Sulla A12 un mezzo pesante si è fermato in autonomia per una pausa all’altezza di Genova Est, in direzione Rosignano. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che ha fatto muovere il mezzo.

Un secondo mezzo pesante si è fermato, all’altezza di Genova Nervi, sempre in direzione levante, per un’avaria meccanica.

Sul posto è nuovamente intervenuta la stradale. Sul posto, intorno alle 8, si è formata una lunga coda che ha superato i tre chilometri.

Un terzo mezzo si è fermato in seguito ad un’avaria subito dopo l’ingresso di Genova Ovest, tra Genova Sampierdarena e il Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia.

Inevitabile la formazione di una coda.

Si sono registrati code e rallentamenti anche sulla A7 in uscita al casello di Bolzaneto in direzione Nord, sulla A10 tra Genova Pegli e l’allacciamento con la A7 in direzione Genova e sulla A12 tra Chiavari e Lavagna, in direzione Rosignano per lavori.