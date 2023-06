Ennesima odiosa truffa ad anziana con finto incidente del figlio

L’ennesima truffa ai danni di un’anziana si è verificata a Genova, in via Venezia, nella zona di San Teodoro.

Una ottantenne ha ricevuto una telefonata in casa da parte di un uomo che l’avvertiva che il figlio aveva provocato un incidente stradale. Subito dopo si è presentata a casa una donna che si è spacciata per un’amica del figlio e le ha chiesto dei soldi in contanti per pagare i danni provocati dal sinistro.

L’anziana ha consegnato circa 5 mila euro in contanti alla donna che è, poi, uscita dall’abitazione sparendo nel nulla.

L’anziana si è, poi, resa conto di essere stata truffata, ha sentito il figlio e ha scoperto che non era rimasto coinvolto in nessun incidente stradale.

Subito è stato dato l’allarme con la polizia che è intervenuta ed ha avviato le indagini del caso con la Squadra Mobile e gli investigatori della sezione anti truffe.

Le forze dell’ordine rinnovano l’appello ai cittadini di chiamare il 112 in caso di dubbi.