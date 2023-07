Mercato Spezia, pressing sul genoano Cassata

Intreccio tra Genova e Spezia. Su Francesco Cassata ci sarebbe l’interesse della squadra di Alvini.

Il giocatore, classe 97 e scuola Juventus, nell’ultima annata è stato in prestito alla Ternana, dove però non è riuscito a lasciare il segno (soltanto 2 assist in 27 presenze). Il Genoa (squadra detentrice del cartellino) lo valuta 700 mila euro e la destinazione bianconera rappresenterebbe un ritorno a casa (egli infatti è natio di Sarzana, proprio in provincia di La Spezia). Si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni con il Grifone che potrebbe gradire alcune contropartite dal club bianco.

Scambi tutti da valutare, magari con l’idea di creare plusvalenze per entrambi. Lo Spezia potrebbe inserire le contropartite Strelec e Beck, con la parte economica da vagliare