Premio nazionale Giovedìscenza, scuola genovese nella giuria popolare

Genova chiamata a comporre la giuria popolare del Premio nazionale

Premio nazionale Giovedìscenza rivolto ai giovani ricercatori e ricercatrici. La classe 4A della scuola genovese nella rosa delle cinque classi della giuria popolare al premio dedicato alla divulgazione scientifica e rivolto ai giovani ricercatori e ricercatrici.

È di Genova una delle scuole chiamate a comporre la giuria popolare del Premio nazionale GiovedìScienza, la competizione realizzata dall’Associazione CentroScienza Onlus che dal 2011 dà visibilità al lavoro di giovani ricercatrici e ricercatori italiani under 35 che con la loro attività contribuiscono allo sviluppo e all’innovazione nel nostro Paese.

Un’opportunità non solo per i ricercatori premiati ma anche per i ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia selezionati e chiamati a comporre la Giuria Popolare in occasione della competizione finale tenutasi quest’anno il 16 maggio a Torino. Infatti gli studenti, durante i mesi precedenti l’assegnazione del premio, hanno avuto l’occasione – unica in Italia – di partecipare ad un percorso formativo a cura di CentroScienza Onlus, volto a favorire l’orientamento dei giovani puntando sullo sviluppo di competenze trasversali, (pensiero critico, problem solving, comunicazione efficace e collaborazione) indispensabili per affrontare i contesti multidisciplinari della società contemporanea e del futuro.

La 4A del Liceo Scientifico Martin Luther King di Genova ha avuto l’occasione di lavorare con Festival della Scienza, ente genovese partner di CentroScienza nell’iniziativa.

I ragazzi della scuola di Genova sono stati chiamati a valutare gli speech di presentazione dei ricercatori finalisti in gara per assegnare ai più meritevoli due premi:

Premio GiovedìScienza assegnato alla divulgazione, il vincitore riceve un premio in denaro pari a € 5.000 e sarà inserito nella programmazione della prossima edizione di GiovedìScienza (2024/2025), con una conferenza dedicata.

Premio Speciale Elena Benaduce, dedicato a lavori di ricerca che si distinguano per avere ricadute dirette o importanti sul benessere delle persone e sulla qualità della vita.

l premio viene assegnato a quello che, tra i dieci finalisti e a giudizio della giuria popolare, ha presentato il lavoro di ricerca che mostra più attenzione al benessere della persona o più direttamente può avere un impatto sul miglioramento della qualità della vita. Il vincitore riceve un premio in denaro pari a € 3.000.

“La divulgazione scientifica – spiega Fulvia Mangili, direttrice del Festival della Scienza – deve coinvolgere i più giovani, sia nelle scuole, sia sul territorio. Per questo supportiamo molto volentieri iniziative come il Premio Nazionale GiovedìScienza, che offre agli studenti la duplice possibilità di acquisire competenze e di svolgere un ruolo attivo”.

“L’interesse della classe è stato molto alto, la partecipazione ai seminari di preparazione tenuti dal professor Luigi Civalleri è stata molto partecipata e la risposta alle sue richieste di preparare presentazioni o giudizi su eventi precedenti ottima – dichiara il professor Andrea Lanza, docente del Liceo Martin Luther King di Genova. Come effetti “indiretti”, imparare a “giudicare” una presentazione comporta in parte l’imparare a farne una efficace, competenza molto fruibile nel prossimo futuro per questi studenti”.

Il Premio nazionale GiovedìScienza è nato nel 2011 per incoraggiare i protagonisti della ricerca alla comunicazione della scienza, per offrire loro risorse e strumenti per divulgare le proprie ricerche.

Tredici edizioni hanno raccolto oltre 700 candidature e coinvolto 407 ricercatrici e 363 ricercatori.

71 le candidature pervenute per l’edizione 2024, 48 ricercatrici e 23 ricercatori.

www.giovediscienza.it

Il Premio Nazionale GiovedìScienza 13ᵃ edizione si svolge nell’ambito della 38a edizione di GiovedìScienza ed è realizzato in collaborazione con la Camera di commercio di Torino, con gli Incubatori di impresa degli Atenei 2i3T e I3P, con Fondazione LINKS, Club degli Investitori e BergamoScienza, Festival della Scienza, Fondazione Idis-Città della Scienza, Psiquadro e Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino.

La 38ª edizione di GiovedìScienza è ideata e organizzata dall’Associazione CentroScienza Onlus, con il patrocinio di Città di Torino, Città metropolitana di Torino, Camera di Commercio di Torino.

Con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e il contributo di Fondazione CRT, Regione Piemonte e Banca d’Alba. Partner culturali: Polo del ‘900, Biblioteche civiche torinesi, Rete delle Case del Quartiere. Partner istituzionali: Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Accademia delle Scienze di Torino, CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Centro di Biotecnologie Molecolari “Guido Tarone” Università di Torino e SISSA Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati. In collaborazione con: Fondazione Medicina a Misura di Donna onlus, Mind To Move e Teatro Colosseo. Media Partner: Torinoscienza. Partner tecnici: OrangePix e TOP-IX. Ufficio stampa Maybe. Amici di GiovedìScienza: Associazione Solidarietà Insieme 2010.