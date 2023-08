Mercato Genoa, il Grifone piazza il colpo De Winter

Dopo la trattativa Messias il Genoa sta piazzando un altro colpo questa volta in difesa: arriva De Winter dalla Juve.

Operazione importante per i due club: i rossoblù si sono assicurati un giovane prospetto da far crescere e che con l’Empoli in Serie A ha fatto vedere ottime doti, mentre i bianconeri hanno la possibilità di incamerare una bella cifra con la sua cessione. Diversi club si erano fatti avanti per il belga, tra cui Everton, Lille, Sassuolo e Udinese, ma i liguri sono riusciti a strapparlo alla concorrenza e piazzare un colpo importante per sistemare la difesa dei rossoblu.