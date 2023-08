Genoa, stasera il debutto stagionale contro il Modena

Rifinitura mattutina al “Signorini”. Genoa e Modena kick-off alle 21.

L’entrata è compresa nell’abbonamento. Biglietterie stadio dalle ore 16. Ingressi anticipati per evitare code ai varchi.

Tra i lavori in corso come per le altre squadre, in un calcio-mercato che impazza nel via vai di questi giorni, ecco il primo incontro che conta. Stasera il “Ferraris” apre gli appuntamenti in cartellone con Genoa-Modena, 32esimi di Coppa Italia Frecciarossa. Chi passa incontra la vincente di Monza-Reggiana. Il tecnico Gilardino ha guidato la rifinitura in mattinata per impartire le direttive.

L’ingresso è inserito nell’abbonamento. Le biglietterie dello stadio, in via Monnet, entreranno in funzione nel pomeriggio; tagliandi anche online, nelle ricevitorie Vivaticket e, fino alle 19, al Ticket Office del Porto Antico. Sono 195 i biglietti acquistati dalla tifoseria ospite, due i precedenti in Coppa con i canarini. Il club invita il pubblico ad agevolare le operazioni ai tornelli e accedere con congruo anticipo rispetto all’orario d’inizio.