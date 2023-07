Mercato Genoa, dopo Thorsby il sogno è Kamada

Il Genoa sta lavorando sul mercato con grande ambizione, e dopo il colpo Retegui ha intenzione di regalare alla passionale piazza genovese un altro nome da urlo.

La dirigenza del Grifone starebbe sondando concretamente la pista che porterebbe a Daichi Kamada, centrocampista offensivo giapponese che nelle scorse settimane è stato sondato anche da Milan e Roma. L’ex Eintracht Francoforte è attualmente svincolato e rappresenta un’occasione, ma al momento ci sono alcuni ostacoli da non sottovalutare.

In primis l’ingaggio del giocatore potrebbe risultare troppo alto per le casse genoane, ma quello non sarebbe il problema peggiore. Il giocatore infatti ha diverse offerte dalla Premier League e dalla Liga, che da un punto di vista competitivo rappresentano delle scelte più valide rispetto al Genoa. Il giocatore sta riflettendo e non ha fretta, ma presto si avranno certamente importanti novità su questo fronte.