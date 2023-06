Mercato Entella, i liguri preparano la rivoluzione per la prossima stagione

Dopo la delusione dei play off in casa Entella si stanno studiando le prime mosse di mercato per cercare la promozione in serie B l’anno prossimo.

Dopo Gaston Ramirez, Leonardo Morosini, Luca Barlocco e Michele Pellizzer, nella nuova Entella non ci sarà spazio nemmeno per il portiere Daniele Borra. L’estremo difensore piemontese concluderà il prossimo 30 giugno la sua lunghissima esperienza con l’Entella, iniziata addirittura da teenager nel settore giovanile chiavarese. Tra tanti addii, una certezza.

L’unico calciatore tra quelli in scadenza al quale verrà recapitata a stretto giro di posta una proposta di rinnovo annuale è il capitano Andrea Paolucci. Il centrocampista abruzzese è in vacanza all’estero, ma le parti sono in contatto e si cercherà di arrivare ad un accordo, prolungando per il sesto anno di fila la permanenza del capitano a Chiavari.